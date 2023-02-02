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Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном - Президент Клаус Йоханнис

Политика Материалы 2 февраля 2023 21:13 (UTC +04:00)
Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном - Президент Клаус Йоханнис

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БАКУ /Trend/ - На протяжении 30 лет Румынию и Азербайджан связывают прекрасные дипломатические и политические отношения. В 2022 году произошла их мощная динамика, и Президент Азербайджана совершил визит в Бухарест. В ходе этого визита мы подписали 17 декабря Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном и реализации региональных проектов важного стратегического значения, сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестирования, цифровизации и сельского хозяйства.

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