Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран - Президент Румынии

БАКУ /Trend/ - Румыния является искренним и настоящим другом Азербайджана. Позиция Румынии всегда была ясной. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

«Мы также обсудили с Президентом Ильхамом Алиевым агрессию России против Украины и ситуацию в регионе Черноморского бассейна. Мы подчеркнули важность солидарности в столь сложной ситуации и высоко оценили позицию Азербайджана в данных вопросах», - подчеркнул Президент Румынии.

Президент Клаус Йоханнис сказал, что региональное сотрудничество, диверсификация источников и маршрутов опираются на основополагающий принцип таких проектов, как Южный газовый коридор.