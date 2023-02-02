Проект, который будет осуществлен по дну Черного моря, доставит возобновляемую энергию Азербайджана в Европу - Президент Румынии

БАКУ /Trend/ - Проект, который будет осуществлен по дну Черного моря, доставит возобновляемую энергию Азербайджана в Европу.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

"Румыния готова к углублению стратегического партнерства между нашими странами и реализации региональных проектов важного стратегического значения. Мы готовы к сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестирования, цифровизации и сельского хозяйства.

Я благодарю господина Президента за то, что с января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romgaz и SOCAR - подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ. Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта – и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджан из возобновляемых источников энергии, внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе. Мы обсудили эти вопросы с господином Президентом Алиевым", - сказал Йоханнис.