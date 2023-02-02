Президент Ильхам Алиев: Проект зеленой энергетики - стратегический проект, требующий огромных инвестиций

БАКУ /Trend/ - В направлении зеленой энергетики тоже предпринят очень важный шаг, и завтра состоится первый Консультативный совет по зеленой энергетике. Это стратегический проект, проект, требующий огромных инвестиций, проект, связывающий несколько стран, проект, соединяющий два моря. Мы надеемся, что завтрашнее первое заседание руководящего комитета предложит также дорожную карту для совместной деятельности в будущем.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

Отметив, что на основе очень важной платформы стратегического партнерства сегодня сделан очень важный шаг к развитию, к энергетической безопасности, глава государства подчеркнул: «В то же время приоритетными могут быть и другие сферы, в том числе транспортная. Есть очень хорошие возможности для углубления сотрудничества между портами Баку и Констанца».

Президент Азербайджана выразил уверенность, что как газовый, так и зеленый энергетический коридоры приведут к прекрасным результатам, в том числе и в сфере транспорта.