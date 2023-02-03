Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 февраля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром торговли и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, прибывшим в страну для участия во встрече в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, в том числе региональная ситуация.

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