Посольство Азербайджана в Турции обратилось к нашим гражданам

БАКУ /Trend/ - В связи с землетрясением в посольстве Азербайджана в Турции создана горячая линия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"Гражданам Азербайджана, пострадавшим от землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше и близлежащих провинциях, просьба обращаться в Посольство Азербайджана в Турции по телефону горячей линии +90 532 577 61 68",- говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)