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Президент Ильхам Алиев выделил Общественной телерадиовещательной компании средства для трансляции чемпионата Европы по футболу

Политика Материалы 9 февраля 2023 15:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выделил Общественной телерадиовещательной компании средства для трансляции чемпионата Европы по футболу

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, для получения Общественной телерадиовещательной компанией Азербайджанской Республики права на трансляцию предстоящего в 2024 году в Германии чемпионата Европы по футболу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики выделены средства в размере 940 500,0 (девятьсот сорок тысяч пятьсот) евро в манатном эквиваленте.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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