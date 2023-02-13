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Женщины составляют до половины назначенных судей судов первой инстанции-министр

Политика Материалы 13 февраля 2023 16:57 (UTC +04:00)
Женщины составляют до половины назначенных судей судов первой инстанции-министр

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БАКУ /Trend/ - Число судей было увеличено на треть - до 200 человек, в целях скорейшей комплектации штата отбор судей принял непрерывный характер, и уже 123 человека назначены судьями судов первой инстанции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на Международной конференции, посвященной 100-летию Верховного суда Азербайджана, сказал министр юстиции, председатель судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

По его словам, половина из 123 судей судов первой инстанции – женщины.

"Это позволило выдвинуть более опытных судей, и в результате состав Верховного суда был обновлен на 70 процентов.

Верховный суд также выступает и в качестве основного резерва судебной системы.

Верховный суд также служит большим кадровым резервом для судебной системы. Так, судьи Верховного суда были назначены председателями судов апелляционной инстанции, а также важных судов первой инстанции", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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