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После Ходжалы, Армения продолжила свои зверские преступления в Барде и Гяндже - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 24 февраля 2023 17:23 (UTC +04:00)
После Ходжалы, Армения продолжила свои зверские преступления в Барде и Гяндже - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - После Ходжалы, Армения продолжила свои зверские преступления во время второй Карабахской войны в Барде и Гяндже.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что если Армения сейчас хочет мира, то она должна отказаться от такой агрессивной политики.

"Ходжалинский геноцид - доказательство мужества и силы духа нашего народа",- сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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