Мурад Гусейнов назначен заместителем министра культуры Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Мурад Гусейнов назначен заместителем министра культуры.

Как сообщает в среду Trend, Мурад Гусейнов до этого назначения являлся директором Международного центра мугама.

Мурад Гусейнов - пианист, лауреат международных конкурсов. Народный артист Азербайджана. С 2001 года является профессором Бакинской музыкальной академии.

Окончил Бакинскую музыкальную академию и Парижскую высшую академию музыки. Лауреат и дипломант многих международных конкурсов, выступал с совместными концертами с рядом известных оркестров и музыкальных коллективов.