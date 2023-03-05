У Азербайджана есть погибшие и раненые в результате армянской провокации - минобороны

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть погибшие и раненые в результате армянской провокации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", - сказали в ведомстве.

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