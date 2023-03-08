Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции

БАКУ /Trend/ - Возвращается из Турции очередная группа спасателей сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в братской стране в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в среду Trend, самолет с азербайджанскими спасателями прибудет сегодня в Баку.

Напомним, что ранее в Азербайджан вернулись 2 группы спасательных сил МЧС.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

В тот же день, когда произошло землетрясение 6 февраля, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева спасатели сил быстрого реагирования МЧС в составе 420 человек отправились в Турцию. А 8 февраля в братскую страну была отправлена еще одна группа спасателей МЧС - в составе еще 227 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)