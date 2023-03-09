Бакинский форум стал важной платформой для поиска решения глобальных проблем - Амр Муса

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум стал важной платформой для поиска решения проблем в мире.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал в четверг бывший министр иностранных дел Египта, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса.

Он отметил растущую с каждым годом роль проводимого уже в 10-й раз Глобального Бакинского форума.

"Благодаря этому форуму, который проходит в Азербайджане под патронажем Президента Ильхама Алиева, влиятельные лица, лидеры собираются вместе и делятся своим опытом. Это прекрасный пример. Глобальный Бакинский форум и Международный центр Низами Гянджеви пользуются большим доверием. Я очень рад быть участником такого надежного института", - сказал Амр Муса.

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.