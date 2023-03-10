Умение Азербайджана сотрудничать с соседями определило его развитие - Френсис О’Доннелл

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сумел выстроить сбалансированную политику со своими соседями, основанную на сотрудничестве и уважении.

Об этом в пятницу Trend сказал бывший постоянный координатор ООН в Украине Френсис О'Доннелл в кулуарах Х Бакинского Глобального форума.

По мнению ирландского дипломата, роль политического руководства Азербайджана в построении грамотной системы геостратегических отношений была ключом к развитию Азербайджана.

Он добавил, что позиция, которую занял Азербайджан в вопросах энергетического сотрудничества, защиты климата, трансформации энергетики, а также в политических вопросах способствовало становлению доверительных отношений с другими странами. В качестве примера такой политики, ирландский дипломат указывает на успех Бакинского Глобального форума, который посетили бывшие и нынешние лидеры десятков стран.

О'Доннел также подчеркнул, что тот факт, что Азербайджан расположен на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, предоставляет уникальный шанс взглянуть на широкий спектр проблем в силу понимания культурных особенностей различных регионов, что является еще одной причиной укрепления сотрудничества Азербайджана с близлежащими странами.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.