Иранский военный самолет совершил полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы - совместное заявление

БАКУ /Trend/ - 11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы, с направления Зангиланского района в направлении Билясуварского района, и обратно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместном заявлении МИД и министерства обороны Азербайджана.

"Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение военного самолета Исламской Республики Иран к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений. Более получасовой полет военного самолета близ освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением в отношении Азербайджана. Хотим напомнить, что иранская сторона и в прошлом году проводила широкомасштабные военные учения вдоль реки Араз вблизи границ с Азербайджаном. Мы решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем.

11 марта посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сеид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и ему была вручена соответствующая нота протеста", - говорится в совместном заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)