Бывший президент Румынии поделился воспоминаниями о Гейдаре Алиеве

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев обладал мудростью, которую он использовал для развития страны.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сказал Эмиль Константинеску, бывший президент Румынии, в рамках конференции «Гейдар Алиев - 100 лет: жизнь и наследие», организованной Международным центром Низами Гянджеви.

«Он пользовался этой мудростью с первого дня. Примером этого является подписание Контракта века, который позволил многим иностранным компаниям начать работу в Азербайджане. И это внесло вклад в развитие страны»,- отметил Константинеску.

Также, бывший президент Румынии поделился воспоминаниями о работе с Гейдаром Алиевым по вопросам двустороннего сотрудничества.

«Нам было легко работать вместе. Мы видели Азербайджан как ворота в Каспийский регион для Румынии, в то время как Азербайджан видел Румынию как окно в Европу. Наша совместная работа по продвижению двусторонних отношений была очень эффективной»,- добавил он.

Румынский политик также добавил, что Гейдар Алиев был умел принять правильное решение в нужный момент, что помогло ему решать проблемы, с которыми он сталкивался во время своего президентства.