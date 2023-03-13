Первый выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На платформе Baku Network вышел в эфир первый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

В рамках передачи «Диалог» планируется приглашать экспертов, политиков и специалистов, проводить обсуждения на острые и актуальные региональные темы. Проект «Диалог» рассчитан на широкую аудиторию как в Азербайджане, так и в Армении и других странах постсоветского пространства. Гостем первого выпуска проекта стал глава Baku Network, депутат Милли Меджлиса от избирательного округа Ханкенди Турал Гянджалиев.

Участники передачи обсудили последние события в Карабахском регионе Азербайджана, вопросы, связанные с реинтеграцией армянского меньшинства и другие темы, связанные с поствоенном на Южном Кавказе.

Среди целей видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" - предоставление площадки для экспертных обсуждений по региональной тематике, придание дополнительного импульса процессу реинтеграции армянского меньшинства в Карабахском регионе Азербайджана, а также другие актуальные вопросы, связанные с безопасностью и развитием на Южном Кавказе.

АМИ Trend представляет вниманию читателей первый выпуск видеопроекта: