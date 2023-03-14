Верим, что под руководством Президента Ильхама Алиева мы вернемся в Западный Азербайджан – академик Амирасланов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Верим, что под руководством Президента Ильхама Алиева мы вернемся в Западный Азербайджан.

Об этом, в частности, сказал во вторник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" председатель парламентского Комитета по здравоохранению, руководитель Совета старейшин Общины Западного Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов.

"Западные азербайджанцы уверены, что под руководством Президента Ильхама Алиева вернутся и будут жить на своих исторических землях. Очень знаменательным событием стало то, что Президент Ильхам Алиев некоторое время назад прибыл в административное здание Общины Западного Азербайджана, провел там встречу и выступил с исторической речью. Мы много лет жили с тоской по Карабаху и одержали победу под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Академик отметил, что территории, которые сейчас называются Арменией, исторически принадлежали азербайджанскому народу.

"Армянские сепаратисты насильственно вывели наш народ с этих территорий, против нас проводилась политика депортации, этнической чистки. То, что в настоящее время в этих населенных пунктах практически никто не проживает, является фактом. Наши города, села, поселки опустошены, что еще раз подтверждает, что эти территории принадлежат нашему народу. Азербайджанское государство разработало Концепцию возвращения в Западный Азербайджан по политической линии, определенной Президентом Ильхамом Алиевым.

Мы должны работать изо всех сил и двигаться к целям, поставленным главой нашего государства. Мы вернемся на наши земли не с оружием, не с танками, а с миром. В настоящее время продолжается процесс переписи западных азербайджанцев. Многие наши соотечественники, депортированные с этих территорий, в настоящее время проживают за рубежом - в России, Турции и других странах. У них даже есть несколько организаций, обществ. Наша цель - поддерживать связь с этими обществами, вовлекая и их в этот процесс. Мы докажем всему миру, что мы преследуем миротворческую цель", - сказал Амирасланов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)