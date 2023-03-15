На международной конференции по исламофобии обсуждены конспирологические теории о мусульманах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной конференции по исламофобии состоялись панельные дискуссии на тему конспирологических теорий о мусульманах в западных культурах.

Как сообщает в среду Trend, основатель и президент Фонда сотрудничества и цивилизаций Мохаммед Башар Арафат, говоря о новых глобальных и транснациональных проблемах, сказал, что они связаны с напряженностью между США и Китаем, столкновением интересов региональных стран.

Он также отметил в своем выступлении, что важно объединение молодых людей, особенно из немусульманских стран, в рамках программ и повышение их информированности.

Профессор Ибрагим Муса, представитель Университета Нотр-Дам отметил, что необходимо рассматривать исламофобию, исходя из исторического контекста, рассказал о месте ислама в европейском политическом сознании.

Арсалан Ифтихар, исследователь Центра мусульманско-христианского понимания при Джорджтаунском университете сказал в своем выступлении, что одной из конспирологических теорий, касающихся мусульман, является мнение, что мусульмане якобы "мигрируют на Запад, стремясь занять место жителей западных стран".

Независимый исследователь проекта мониторинга исламофобии Инеке Ван дер Валк, выступая на заседании, отметила, что исламофобия - это разновидность расизма.

Директор Центра ближневосточных исследований Турции (ORSAM) Ахмет Уйсал сказал, что антиисламские кампании проводятся разными странами в различных целях.

Он напомнил о попытках представить армяно-азербайджанский конфликт в контексте христианско-мусульманского конфликта и подчеркнул, что таким образом преследовалась цель ввести в заблуждение мировое сообщество.

(Перевод: Фидан Мустафаева)