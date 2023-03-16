В Анкаре подписана декларация внеочередного саммита глав государств ОТГ

БАКУ /Trend/ - Подписана Декларация внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств, прошедшего в Анкаре.

Как сообщает в четверг Trend, документ подписали лидеры тюркских государств.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся саммит Организации тюркских государств.

Саммит планировалось провести в Шуше, однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, Президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение, что еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, взаимной поддержке и уважении в тюркском мире.

Саммит, посвященный теме «Бедствие - управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», станет платформой, на которой на самом высоком уровне будут обсуждаться вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции. Лидеры уделят внимание созданию в рамках Организации тюркских государств механизмов тесного многостороннего сотрудничества и координации в борьбе со стихийными бедствиями, проведут консультации относительно актуальных вызовов, с которыми сталкивается регион.

(Перевод: Фидан Мустафаева)