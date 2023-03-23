Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с началом священного месяца Рамазан.
Как передает Trend, в публикации говорится:
«От всей души поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала священного месяца Рамазан!
Пусть благословенный месяц Рамазан наполнит сердце каждого
чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг
изобилие, каждой семье – здравие, радость, счастье и благополучие!
Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN»