Президент Ильхам Алиев: Мы должны закончить все работы в Лачине до конца этого года

БАКУ/Trend/ - На первом этапе в городе Лачин строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов, строится более 30 общественных зданий. По моему указанию мы должны закончить все эти работы до конца этого года, это будет лишь только первый этап.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Начат процесс восстановления дороги Кяльбаджар-Лачин. Я сам ехал из Кяльбаджара в Лачин на машине, и хотя расстояние не такое большое, дорога эта крайне трудная и опасная, пользоваться нынешней дорогой практически невозможно. Люди, жившие в тех регионах в советское время, прекрасно помнят, что дорога была очень трудной, во многих случаях это серпантинная дорога и она очень опасная. Поэтому мы заново строим эту дорогу, будет построено много тоннелей. В целом, большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачинском районах, именно в том регионе, и длина тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур. В то же время дорога Губадлы-Лачин также строится быстрыми темпами.

Таким образом, как только закончилась война, были начаты работы по восстановлению Лачинского района. А вот восстановление города Лачин ведется после 26 августа прошлого года. Хочу сообщить вам и азербайджанской общественности, что на первом этапе в городе Лачин строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов, строится более 30 общественных зданий. По моему указанию мы должны закончить все эти работы до конца этого года, это будет лишь только первый этап. Количество этих домов говорит о том, что к концу нынешнего года в городе Лачин будут жить тысячи людей и в этом году лачинцы вернутся в родной край», - сказал глава государства.