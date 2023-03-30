Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Палестины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Палестину встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Штайе.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, а также региональная ситуация.

Отметив, что отношения между двумя народами имеют исторические корни, а также крепкие отношения дружбы между народами, Джейхун Байрамов рассказал о перспективах расширения сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в различных сферах. Была выражена уверенность в том, что открытие представительского офиса Азербайджанской Республики в палестинском городе Рамалла создаст новые возможности для развития существующих отношений. Джейхун Байрамов, отметив демонстрацию Азербайджаном солидарности в отношении палестинского вопроса, подчеркнул, что наша страна поддерживает решение палестинского вопроса на основе принципа двух государств в соответствии с резолюциями и решениями ООН, и эта позиция однозначно выражена в рамках международных организаций.

Министр также проинформировал о политике и действиях Армении за 30 лет оккупации, новой ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, мерах, принятых Азербайджаном по реализации мирной повестки дня, проводимых работах по восстановлению и строительству. Были доведены до внимания факты о провокациях армянской стороны в противоречие взятым Арменией на себя обязательствам, о чинимых ею препятствиях в обеспечении мира, минной угрозе на освобожденных территориях.

Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе сказал, что его страна заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном. Он выразил благодарность правительству Азербайджана за гуманитарную помощь, оказанную нашей страной Палестине, и внимание к палестинскому вопросу, а также за поддержку, оказанную в рамках международных организаций. Премьер-министр подробно проинформировал о трудностях в рамках израильско-палестинского конфликта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.