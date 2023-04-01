Успехи азербайджанской армии в последних операциях и профессионализм личного состава высоко оценены Верховным Главнокомандующим – министр обороны

БАКУ /Trend/ - Успехи азербайджанской армии в последних операциях и профессионализм личного состава высоко оценены Верховным Главнокомандующим.

Об этом сказал на служебном совещании министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

На совещании в Министерстве обороны приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией, и от имени Верховного Главнокомандующего поблагодарил личный состав, задействованный в планировании и выполнении последних операций, особенно состав коммандос, за проявленный профессионализм, и отметил высокую оценку их деятельности. Было подчеркнуто, что проведенные в кратчайшие сроки локальные операции являются очередным свидетельством высокой боевой готовности и решимости азербайджанской армии.

Прокомментировав высказывания тех, кто никак не может смириться с успешными операциями Азербайджанской Армии, министр обороны подчеркнул, что никто не вправе говорить с нами языком угроз, и отметил, что обвинения клеветнического характера, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы и абсурдны.

Проанализировав оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе, министр обороны дал соответствующие указания о решительном пресечении возможных провокаций.

Министр обороны отметил, что все противоправные действия противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должны находиться под постоянным контролем, чтобы и впредь не допускать подобных действий на территории Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил важность повышения интенсивности учений и тренировок, проводимых в соответствии с условиями реального боя, и совершенствования методов эффективного применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении.

Министр обороны еще раз напомнил о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности и необходимых противопожарных мер.

Министр передал командному составу свои рекомендации о повышении внимания и заботы о личном составе, строгом контроле за их медицинским обеспечением в соответствии с требованиями сезона и чутком отношении к процессу адаптации поступивших на службу новобранцев.

Отметив, что постоянное улучшение служебно-боевых и социально-бытовых условий личного состава играет важную роль в морально-психологическом состоянии военнослужащих и в поддержании высокого боевого духа, министр дал дополнительные указания о продолжении планомерной работы в этом направлении.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по более качественному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях, а также на взятых под контроль высотах и позициях.