Парламент Азербайджана осудил конференцию, проведенную в Сенате Франции против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана выступил с заявлением в связи с конференцией, прошедшей 16 марта в Сенате Франции, против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и выражающей открытое неуважение к международному праву.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос был включен в повестку дня заседания парламента Азербайджана.

Для подготовки текста заявления была создана комиссия. Текст заявления зачитала член комиссии, депутат Севиль Микаилова.

Парламентарии решительно осудили предвзятую позицию Франции по отношению к Азербайджану, подчеркнули, что подобными действиями Франция наносит удар по нормализации азербайджано-армянских отношений и подписанию мирного договора.

В заявлении отмечается, что после Второй Карабахской войны Франция продолжает вести клеветническую кампанию против Азербайджана. Подход Франции к событиям и процессам на Южном Кавказе ясно демонстрирует двойные стандарты.

Парламент Азербайджана призывает Сенат Франции отказаться от ошибочной практики искажения событий на Южном Кавказе, воздержаться от действий направленных против суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и предпринять шаги, способствующие установлению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.