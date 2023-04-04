НПО Азербайджана направили обращение генсеку ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации Азербайджана направили обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с минами.

Как сообщает Trend, в обращении говорится, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы являются одной из самых серьезных проблем современности. С 2005 года 4 апреля отмечается как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Азербайджан - одна из стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. К сожалению, мы знакомы с опасностями, вызванными минами и неразорвавшимися боеприпасами. Использование Арменией мин во время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана и сегодня представляет большую угрозу. Общее число жертв вследствие разрыва мин за последние 30 лет составило 3368 человек, в период после окончания конфликта 501 человек погиб и 238 получили ранения", - говорится в обращении.

Как отмечается, гуманитарная деятельность по разминированию является главным приоритетом для Азербайджана. Страна сотрудничает с рядом ключевых агентств, осуществляющих деятельность в области гуманитарного разминирования, в том числе с постоянным Координационным офисом ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН и другими структурами, а также делится своим опытом. В конце мая 2023 года состоится Вторая Международная конференция по разминированию в рамках деятельности Азербайджана по разминированию для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Деятельность по разминированию очень важна для работ по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. Наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов препятствует возвращению вынужденных переселенцев в родные края. Разминирование также является одной из основных предпосылок для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Именно по этой причине Азербайджан решил применить национальные ЦУР по разминированию. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют опасность для гражданского населения и препятствуют социально-экономическому прогрессу во всем мире. Для достижения ЦУР в глобальном масштабе важна поддержка разминирования. Азербайджан предлагает новые и специальные ЦУР по гуманитарному разминированию. 4 апреля отмечается день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Кроме того, это напоминает, что впереди еще долгий путь. Мы рассчитываем на ваше ценное партнерство в поддержке наших усилий. Эта поддержка очень важна для нашей общей цели - мира без мин", - говорится в обращении.