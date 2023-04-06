Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом – председатель комитета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность".

Он отметил, что деятельность Ирана в Азербайджане направлена на создание "пятой колонны".

"Сам Иран может очень серьезно пострадать и пострадает от этого. Террористический акт против нашего посольства, покушение на депутата Фазиля Мустафу, так и выявленные азербайджанскими правоохранительными органами и спецслужбами группы, и результаты проведенного предварительного расследования показывают, что, вербуя и подстрекая лиц из разных сфер, они пытались подорвать общественно-политическую стабильность в Азербайджане, и пытались сделать это под видом религии", - сказал Гурбанлы.