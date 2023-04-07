Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа - Фарид Шафиев

Политика Материалы 7 апреля 2023 11:51 (UTC +04:00)
Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа - Фарид Шафиев

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Казахстан играет уникальную роль на мировой экономической арене, и развитие отношений между нашими странами отвечает интересам обеих государств. Взаимные визиты руководителей и поддержка, оказываемая различными структурами Казахстана, помогают развитию двусторонних отношений. Обе страны обладают огромным энергетическим потенциалом, и сотрудничество в этой сфере имеет большое значение на экономической карте мира. Развитие азербайджано-казахстанских отношений также говорит о развитии регионов, где эти страны», - сказал он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости