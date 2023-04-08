Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Молдовой (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6-7 апреля 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым находилась с визитом в Республике Молдова.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в рамках визита состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Молдова и двусторонние встречи с официальными лицами Молдовы.

Азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а молдавскую - заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочан.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, сельскохозяйственной, энергетической и инвестиционной сферах, вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне. Был сделан акцент на необходимости постоянного политического диалога. В то же время стороны отметили важность усиления взаимодействия двух стран в международных и региональных организациях, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ОЧЭС, ГУАМ. Был отмечен значительный рост торгового оборота между странами за последний год, наличие большего потенциала в этой области, обсуждены возможности расширения договорно-правовой базы.

В рамках визита заместитель министра Халаф Халафов провел двусторонние встречи с председателем парламента Республики Молдова Игорем Гросу, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, заместителем премьер-министра Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном, главой Администрации Президента Республики Молдова Андреем Спину, советником Президента по вопросам внешней политики Кристиной Герасимовой, госсекретарем министерства сельского хозяйства Молдовы Сергеем Герчу.

В ходе проведенных встреч была подчеркнута важность укрепления традиционных дружественных связей между Азербайджаном и Молдовой, состоялся обмен мнениями по региональной ситуации, сотрудничеству в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Были отмечены встречи между официальными лицами двух стран в последние годы, важность продолжения текущей тенденции в этом направлении, выражена удовлетворенность достижением отношений между Азербайджаном и Молдовой уровня стратегического партнерства.

Молдавская сторона была подробно проинформирована об усилиях и шагах Азербайджана по реализации мирной повестки в регионе Южного Кавказа. До внимания были доведены восстановительные и строительные работы, осуществляемые на освобожденных от оккупации территориях, реализуемые проекты по возвращению вынужденных переселенцев в родные края, а также шаги по реинтеграции армянских жителей Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана. На встречах было особо отмечено значение деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова. Состоялся обмен мнениями о проектах, которые могут быть реализованы в направлении инвестирования в аграрную сферу, создания совместных предприятий экспортной направленности.

В рамках визита заместитель министра Халаф Халафов принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, в Национальном музее истории Молдовы и выступил на мероприятии с речью.

Во время визита в страну заместитель министра Халаф Халафов также встретился с соотечественниками в Молдове, активистами Конгресса азербайджанцев Молдовы.