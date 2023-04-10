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Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 10 апреля 2023 12:14 (UTC +04:00)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал ректор Азербайджанского университета языков, известный общественно-политический деятель, ученый, академик и народный писатель Камал Абдулла.

В передаче обсуждались вопросы, связанные с процессом реинтеграции армянского меньшинства Карабаха.

Камал Абдулла призвал своих бывших студентов армянского происхождения к диалогу по реинтеграции армян Карабаха.

«Я в свое время работал в Институте иностранных языков. У меня среди студентов были и молодые девочки и мальчики армянского происхождения. Я могу пригласить всех тех, кто меня знает, своих студентов, если они сейчас смотрят нас, и, если они помнят наше сотрудничество в Институте иностранных языков», - сказал он.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи:

Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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