Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 апреля председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, поприветствовав посла, Сахиба Гафарова пожелала ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Отметив, что в прошлом году исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений между двумя странами, Гафарова сказала, что за эти годы сотрудничество стран динамично развивалось и достигло уровня стратегического партнерства. Она подчеркнула особую роль в этом взаимных визитов и встреч глав государств, а также подписанных документов. В этой связи было упомянуто подписание в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в Венгрию 30-го января этого года совместного Заявления о стратегическом партнёрстве. Говоря о межпарламентских связях, Гафарова с удовлетворением вспомнила о своем официальном визите в Венгрию в 2021 году и проведенных там встречах, отметив, что этот визит способствовал дальнейшему расширению отношений между законодательными органами. Она также сказала, что группы взаимной дружбы в парламентах обеих стран служат мостом между законодательными органами.

Кроме того, в ходе беседы Сахиба Гафарова рассказала о текущей ситуации в регионе после освобождения Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации в 2020 году.

Поблагодарив за встречу, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма подчеркнул возрастающее значение парламентской дипломатии в наше время, и отметил важность групп межпарламентской дружбы для дальнейшего развития связей между двумя дружественными странами и стратегическими партнёрами.

"Группы дружбы, действующие в парламентах Венгрии и Азербайджана, имеющих дружеские и стратегические партнерские отношения, имеют важное значение с точки зрения развития наших связей. Наши депутаты успешно сотрудничают в международных парламентских организациях, поддерживают друг друга в интересах наших стран. Растущее сотрудничество с тюркским миром в рамках Организации тюркских государств, где Венгрия имеет статус наблюдателя, послужит дальнейшему укреплению позиций наших стран", - сказал он.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.