Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с пытками в отношении азербайджанского военнослужащего (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В армянских СМИ распространились фото- и видеоматериалы, связанные с пытками и бесчеловечным обращением с военнослужащим ВС Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана, несколько дней назад распространилась информация о том, что двое военнослужащих азербайджанской армии пропали без вести на границе с Арменией. Армянская сторона подтвердила их задержание.

"На видео и фото, распространенных сегодня в армянских СМИ, отчетливо видно применение пыток и совершение других бесчеловечных действий в отношении азербайджанского военнослужащего. На распространенном видео азербайджанскому военнослужащему, связав ему руки, наносят побои, унижают его достоинство", - сказали в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что все эти действия противоречат международному праву, в частности Женевской конвенции.

Также подчеркнуто, что омбудсмен Азербайджана, обращаясь к соответствующим международным организациям по факту подобного бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим, призвала их отреагировать на данный факт и призвать Армению к соблюдению требований международного права. В то же время от представительства Международного комитета Красного Креста в Армении было потребовано незамедлительно навестить наших военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии.