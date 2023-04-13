Община Западного Азербайджана осудила пытки в Армении в отношении азербайджанского военнослужащего (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление, осуждающее пытки в Армении в отношении азербайджанского военнослужащего.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении говорится, что в средствах массовой информации Армении распространились видео- и фотоснимки, показывающие пытки, которым сотрудники правоохранительных органов этой страны и другие лица подвергают безоружного солдата Азербайджанской армии, у которого связаны руки.

"Это очередное яркое свидетельство грубого нарушения обязательств, возложенных на Армению соответствующей Женевской конвенцией, "Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и другими важными международными актами, а также широко распространенной в этой стране этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев. Зангезурская земля, где в свое время азербайджанцы составляли большинство и откуда были насильственно изгнаны, в очередной раз стала очевидцем пыток, которым в Армении подвергают азербайджанцев. Организаторы этого жестокого преступления стремятся к тому, чтобы внести еще больший разлад между народами и, создав атмосферу страха, не допустить возвращения туда азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает это гнусное преступление и призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям армянского правительства и виновникам преступления и обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих, потерявшихся в связи с неблагоприятными погодными условиями и оказавшихся на подконтрольной Армении территории", - говорится в заявлении.