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Полковник Шамиль Сулейманов раскрыл подробности уникальной операции, проведенной Гейдаром Алиевым (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 апреля 2023 11:02 (UTC +04:00)
Полковник Шамиль Сулейманов раскрыл подробности уникальной операции, проведенной Гейдаром Алиевым (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В советское время, пожалуй, не было такого факта, чтобы посол иностранной страны был разоблачен, и согласился стать тайным агентом. Эта уникальная операция была разработана и проведена лично Гейдаром Алиевым.

Об этом сказал в пятницу в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности полковник Шамиль Сулейманов.

"В тот период поступила информация о том, что посол одной из европейских стран занимается шпионажем, ведет тайную деятельность, собирая данные против Советского Союза. Гейдар Алиев незамедлительно собрал оперативников и следователей, дал соответствующие поручения. Была изучена информация об этом дипломате, собраны сведения и он был надолго взят под наблюдение. Когда были собраны необходимые доказательства, Гейдар Алиев лично встретился с послом и поставил его перед фактом. После этой беседы посол согласился тайно работать на Союз. Это был довольно редкий случай. Привлечение иностранного посла к сотрудничеству с нашими спецслужбами было большим достижением. Все эти успехи достигались под руководством Гейдара Алиева. К примеру, все проведенные мной операции завершались успешно, что подмечали и мои коллеги. А я говорил им, что это потому, что я работаю под руководством Гейдара Алиева. Мне повезло, что я начал работать в его отделе", - сказал Сулейманов.

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