Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с военнослужащими, задержанными Арменией

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась с письмом к соответствующим международным и региональным организациям, чтобы они в рамках своих мандатов уделили внимание вопросу обеспечения прав азербайджанских военнослужащих, задержанных Арменией.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

В обращении, в частности, потребовано изучить видеокадры и фото, распространенные в армянских медиа, в связи с бесчеловечным обращением с военнослужащим ВС Азербайджана, а также отмечено, что омбудсменом было направлено письмо по этому вопросу в Центральный и Бакинский офисы Международного Комитета Красного Креста.

Также упомянуто заявление омбудсмена Армении, посетившего вчера азербайджанских военнослужащих, о том, что у них "нет жалоб на пытки или жестокое обращение". Было доведено до сведения, что данное заявление, не отражающее действительности и направленное на сокрытие допущенных правонарушений, вызывает обеспокоенность на фоне распространившихся фото- и видеокадров, которые отчетливо отражают насилие в отношении азербайджанского военнослужащего. В связи с этим омбудсмен Азербайджана настойчиво требует оперативной реакции соответствующих международных и региональных организаций на эти правонарушения.

Вместе с тем было подчеркнуто, что омбудсменом Сабиной Алиевой и ее Национальной превентивной группой неоднократно проводились встречи как с армянскими военнопленными во время Второй Карабахской войны, так и с членами армянских военных отрядов, задержанными на освобожденных территориях Азербайджана в послевоенный период, в связи с чем были опубликованы многочисленные заявления в прессе.

В обращении отмечается, что, наряду с вышеперечисленными действиями армянской стороны, факт оскорбления азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике является следствием широко пропагандируемой в Армении политики ненависти к Азербайджану.

В заключение омбудсмен призвала оказать поддержку в организации общения задержанных азербайджанских военнослужащих с членами их семей посредством видеозвонка и обеспечении их безопасного возвращения на родину.