Спортивные федерации должны воздержаться от проведения мероприятий на территории Армении - Лев Спивак

БАКУ /Trend/ - Спортивные федерации должны воздержаться от проведения мероприятий на территории Армении.

Об этом сказал в понедельник Trend президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, комментируя демонстративное сожжение флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

«Сожжение флага является оскорблением народа этой страны, правительства. Если в одной стране произошел такой инцидент, она должна как минимум принести свои извинения, даже если это не дружественная страна. Как минимум спортивные федерации должны воздержаться от проведения мероприятий на территории Армении хотя бы на какое-то время, пока эта страна не предоставит доказательства, что она способна обеспечивать безопасность спортсменов, людей, посещающих мероприятия», - сказал он.

Спивак отметил, что со времен появления Олимпийского движения все спортивные соревнования стали восприниматься как признак если не мира, то хотя бы перемирия, повод для перемирия.

«И в Азербайджан приезжали армянские спортсмены, а израильские спортсмены соревновались со спортсменами из Объединённых Арабских Эмиратов, и даже когда у нас были самые плохие отношения, спорт всегда был выше этого. То, что произошло в Армении – это еще один нарыв, лопнувший на почве создаваемой нездоровой атмосферы. Для меня это непонятно и дико. Как можно относиться так к какому-либо народу? Даже если есть личная неприязнь, нельзя это распространять на весь народ. Даже если ты дитя армянской пропаганды, которая годами внушала и создавала образ врага-азербайджанца, капля культуры должна оставаться», - сказал он.

Спивак подчеркнул, что в нынешнем неспокойном мире на любых политических мероприятиях, больших концертах, спортивных соревнованиях, в местах скопления большого количества людей особое внимание уделяется обеспечению безопасности.

«То, что произошло в Армении, говорит о том, что есть большие проблемы с обеспечением безопасности», - отметил он.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

В связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.

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