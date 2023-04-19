Началась поездка делегаций США и Израиля на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Началась поездка прибывших в Азербайджан делегаций из США и Израиля на освобожденные территории страны.

Как сообщает в среду сотрудник Trend, поездка организована при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Главная цель организации поездки - донести информацию об истории, культуре Азербайджана, азербайджанские реалии до мировой общественности, в том числе общественности Израиля и США.

Делегация посетит Худаферинский мост, а затем отправится в город Шуша.