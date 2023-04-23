Азербайджан создал пункт пропуска из-за злоупотреблений со стороны Армении – Айхан Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - Из-за злоупотребления Арменией дороги Лачин-Ханкенди и связанных с этим угроз безопасности Азербайджан создал пограничный пункт пропуска на границе двух стран.

Как сообщает Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Для передвижения армянских жителей карабахского региона в обоих направлениях будут созданы соответствующие условия», - заявил А.Гаджизаде.

Отметим, в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.