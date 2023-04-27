Игорь Левитин: Благодаря Гейдару Алиеву у России есть выход на Дальний Восток

БАКУ/Trend/ - Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о вкладе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в строительство БАМ и тем самым в транспортную инфраструктуру современной России.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на "Вестника Кавказа", он отметил целеустремленность и настойчивость Гейдара Алиева в продвижении проекта БАМ.

Помощник президента России Игорь Левитин на полях выставки, посвященной вкладу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в строительство Байкало-Амурской магистрали, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что благодаря настойчивости и профессионализму Гейдара Алиева Россия имеет сегодня надежный наземный маршрут грузоперевозок на Дальний Восток.

"Сегодняшнее мероприятие было подготовлено министерствами транспорта и администрациями железных дорог России и Азербайджана. В канун столетия Гейдара Алиева мы хотели показать фрагмент одного из направлений его работы – строительство Байкало-Амурской магистрали. У него были и другие направления, но сегодня мы развили именно эту тему", - прежде всего сказал Игорь Левитин.

"Гейдар Алиев был одним из тех, кто доказывал Политбюро и правительству, что эта дорога нужна. Не все были с этим согласны – но он сумел убедить. Теперь же, спустя 50 лет, мы видим, что если бы не его целеустремленность, настойчивость и твердость в отстаивании строительства БАМ, мы бы в наши дни не могли проехать на Дальний Восток в том объеме грузов, которые сегодня есть", - подчеркнул помощник президента России.

Игорь Левитин сообщил, что сам работал на БАМе и лично встречался с Гейдаром Алиевым. "Так как Гейдар Алиев был куратором строительства БАМ, он посещал и западный, и восточный участок стройки. Я с ним встречался на восточном участке – я тогда был военным комендантом железнодорожной станции, куда он приезжал", - поведал он.

"Я видел его встречи с БАМовцами, слышал, как он говорил. Гейдара Алиева от других, кто приезжал на стройку, отличала одна особенность: прежде, чем спросить, сколько километров построено, он спрашивал о бытовых условиях людей: как они живут, как устроились, как их дети ходят в школу и в детский сад. Такими были его главные вопросы, а потом уже речь заходила о тоннах, километрах и кубах. Мне это запомнилось", - заключил Игорь Левитин.