Президент Ильхам Алиев: Армяне упустят шанс, если будут затягивать переговорный процесс

БАКУ /Trend/ - Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений. Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что Армения потеряла шанс стать действительно независимой страной. «Не формально, а фактически независимой. И сейчас они ищут себе нового хозяина или хозяев. Но недавняя история должна преподать им урок. Поэтому мы надеемся, что они это поймут», - добавил Президент.