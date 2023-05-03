БАКУ /Trend/ - В США продолжаются переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Сегодня уже начались встречи. Переговоры продолжатся и завтра. Точное время завершения переговоров неизвестно», - сказал он.

Как отметил ранее Гаджизаде, основной темой переговоров является мирное соглашение.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 мая в двустороннем формате.