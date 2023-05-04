Президент Ильхам Алиев: Мы предпринимаем много дипломатических шагов, чтобы поставлять в европейские страны как можно больше газа

БАКУ /Trend/ - Мы делаем много дипломатических шагов, чтобы поставлять в европейские страны как можно больше газа.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«В целом мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог, который помимо газа охватывает многие другие области, включая возобновляемые источники энергии и «зелёный» водород. Так что наш портфель действительно очень впечатляет. Что касается конкретных цифр, то мы подписали Меморандум о взаимопонимании по удвоению поставок к 2027 году. Этот объём составит около 20 млрд. кубометров. Я думаю, что это абсолютно реально», - отметил глава государства.