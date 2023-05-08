Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Литву

БАКУ /Trend/ - 8 мая начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Литовскую Республику.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируются встречи министра с государственными должностными лицами Литовской Республики, а также выступление в качестве сопредседателя на седьмом заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики.