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Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Литву

Политика Материалы 8 мая 2023 08:06 (UTC +04:00)
Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Литву

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БАКУ /Trend/ - 8 мая начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Литовскую Республику.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируются встречи министра с государственными должностными лицами Литовской Республики, а также выступление в качестве сопредседателя на седьмом заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики.

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