Судоцирк в Армении: азербайджанского военнослужащего приговорили к 11,5 годам тюрьмы

БАКУ /Trend/ - Так называемый «суд» в Армении вынес приговор в отношении Агшина Бабирова, одного из двух азербайджанских военнослужащих, взятых в плен ВС Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, Бабиров приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы.

А «следствие» в отношении второго азербайджанского военнослужащего - Гусейна Ахундова продолжается.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. Позже в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту пыток в Армении в отношении военнослужащего ВС Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана обратилась в связи с этим в международные организации, а также потребовала от МККК посещения находящихся в плену азербайджанских военнослужащих.