МИД Азербайджана распространил заявление в связи с брюссельской встречей

БАКУ /Trend/ - Очередное проведение встречи в “брюссельском формате”, который был приостановлен 9 месяцев назад из-за различных попыток вмешательства и навязывания условий, имеет важное значение с точки зрения поощрения диалога между сторонами на самом высоком уровне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи со встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе 14 мая.

"Считаем организованную президентом Совета Европейского Союза пятую по счету встречу между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении в этом формате от 14 мая полезной и ориентированной на результат с точки зрения продвижения повестки дня нормализации между двумя странами.

Прежде всего, очередное проведение встречи в “брюссельском формате”, который был приостановлен 9 месяцев назад из-за различных попыток вмешательства и навязывания условий, имеет важное значение с точки зрения поощрения диалога между сторонами на самом высоком уровне.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями с целью достижения конкретных результатов по направлениям согласования проекта двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и восстановления коммуникаций.

Принципиальная позиция азербайджанской стороны по обеспечению мира и стабильности в регионе еще раз доведена до сведения сторон. В частности, особое значение имеет очередное подтверждение уважения к территориальной целостности государств, принятие Арменией в этом контексте признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

Встреча также предоставила возможность для обсуждения гуманитарных вопросов, важных с точки зрения постконфликтной нормализации. В этом контексте еще раз подчеркивается важность прояснения судьбы пропавших без вести, в частности, и ускорения принятия мер в области разминирования.

Заявляем, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга является единственным способом обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Мы приветствуем усилия в этом направлении, способствующие достижению прогресса в нормализации отношений, подтверждая нашу готовность продолжать диалог и взаимодействие с международными партнерами, преследующими эту цель", - говорится в заявлении.