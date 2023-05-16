БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый господин Президент,

Позвольте от всего сердца поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ со столетием дня рождения национального лидера, определившего судьбу современного Азербайджана, Президента республики с 1993 по 2003 годы Гейдара Алиевича Алиева.

Значение его личности и жизненных поступков невозможно переоценить. Гейдар Алиевич сумел сделать Азербайджан процветающим, устремленным в будущее государством, которое уважают во всем мире.

Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Гейдаром Алиевичем. Неизменно восхищали его мудрость, высочайший интеллект и проницательность, делавшие его политиком поистине мирового уровня.

Искренне рад, что Вам удалось приумножить те ценности, которые были унаследованы от Гейдара Алиевича. Он был бы горд Вами.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с праздником столетия Гейдара Алиева, желаю Вам и всему азербайджанскому народу благополучия и процветания", - говорится в письме.