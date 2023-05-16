Между Азербайджаном и НАТО состоялся диалог по энергобезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся диалог по энергетической безопасности между Альянсом и Азербайджаном.

Как сообщили во вторник Trend в представительстве Азербайджана при НАТО, в заседании приняли участие заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде, а также члены делегации.

В рамках визита Солтанов провел двусторонние встречи со специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии генерального секретаря НАТО Хавьером Коломиной и руководителем отдела климатической и энергетической безопасности Международного секретариата Михаэлем Рюле.

В ходе обсуждений Солтанов проинформировал стороны об успешной энергетической стратегии Азербайджана, значении "Южного газового коридора", вкладе нашей страны в энергетическую безопасность Европы, возможностях и новых перспективных проектах в области возобновляемых источников энергии.