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Назначен новый замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Политика Материалы 22 мая 2023 16:21 (UTC +04:00)
Назначен новый замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На основании распоряжения Президента Азербайджана от 20 мая 2023 года заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-лейтенант Заур Гасым оглу Абдуллаев был освобожден от занимаемой должности.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной службе, другим распоряжением Президента Азербайджана Азер Айдын оглу Мамедов назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Мамедов длительный период служил на различных руководящих должностях в органах внутренних дел.

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