Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом - Клаус Йоханнис

БАКУ /Trend/ - Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Румынии Клауса Йоханниса, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уверен, что мы сможем направить и усилить имеющийся потенциал, как используя возможности в рамках стратегического партнерства, так и развивая региональные проекты в таких сферах, как энергетика и транспорт. В то же время Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом", - говорится в письме.