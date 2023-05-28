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Президент Ильхам Алиев: Сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата

Политика Материалы 28 мая 2023 10:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата

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БАКУ /Trend/ - Сегодня двойной праздник, потому что сегодня жители города Лачин после долгого перерыва вернулись в свой родной город, и я хочу поздравить с этим и вас, и весь азербайджанский народ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Подчеркнув, что организация этой встречи 28 Мая имеет большой символический смысл, глава государства отметил: «Сегодня независимое азербайджанское государство в достаточной степени укрепило свои позиции и в мировом масштабе, в то же время сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата».

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